Туристов из России заставили извиниться на камеру за секс на пляже Таиланда

Фото: скриншот видео соцсети

Двух туристов из России оштрафовали в Таиланде за секс на пляже, а также заставили извиниться на камеру за свое поведение. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что 19-летняя девушка и 26-летний парень отмечали Новый год в одном из баров в Паттайе. Затем они пошли на пляж, где выпили и занялись сексом.

При этом молодых людей заметили отдыхающие, которые сняли пару на видео и сообщили о туристах в полицию. Полицейские установили личности отдыхающих и привезли их в участок.

Россиянам выписали штраф в размере 5 тысяч бат (около 10 тысяч рублей). Кроме того, туристам пришлось извиниться за свое поведение. Они отметили, что никого не хотели обидеть и нанести ущерб репутации города, просто не заметили людей поблизости.

Ранее аналитики туристического сервиса определили наиболее популярные дальнемагистральные маршруты у москвичей в Новый год. Эксперты учитывали бронирования билетов на прямые и стыковочные авиарейсы.

