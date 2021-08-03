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Туризм

13:23

Эксперты рассказали, чем кормят туристов в Турции по системе "все включено"

туризм еда

Фото: depositphotos/ikinciadres

Специалисты рассказали, что предлагают гостям в турецких отелях по системе питания "все включено" и как обманывают туристов с алкогольными напитками и мясом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Везде на территории турецких отелей возле открытых жаровен сидят приветливые тетушки и пекут гезлеме – лепешки с сыром или зеленью. Это прекрасный способ набить туристу желудок, чтобы тот меньше съел на обеде или ужине: выпечка очень сытная", – объясняет хозяйка турагентства в Бодруме Ирина Сафронова.

Также на "все включено" популярна картошка фри и макароны, – их всегда ставят на видные места. Как считает бывший повар одной из четырехзвездочных гостиниц Антальи Осман Меджид, фрукты и овощи в Турции качественные, их привозят с ближайших рынков, а не доставляют самолетами, как в Египет.

"Турция не импортирует сахар, зерно и растительное масло, все продукты свои, свежие. Сезон у нас короче, чем в Египте, зимой на ол-инклюзив мало кто поедет, поэтому надо зарабатывать больше денег летом. Колбаса и сосиски в турецком ол-инклюзиве самые невкусные – это соевые продукты с минимумом говядины, и есть их не следует", – рассказал Осман Меджид.

По словам сотрудницы турагентства в Аланье Надежды Мелеховой, "в отелях, бывает, мухлюют с коктейлями". В Турции на спиртное из других стран большие акцизы, поэтому обманывать гостя прибыльно. Так, в 2011 году в Бодруме скончались 5 российских туристов. Они умерли, употребив некачественный алкоголь на морской экскурсии. Позже выяснилось, что виски в их напитках содержал смертельный метиловый спирт.

Ранее москвичам рассказали, по каким правилам туристов размещают в регионах. На некоторых курортах отдыхающие сталкиваются с новыми антиковидными ограничениями.

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