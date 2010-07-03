Туристический налог могут ввести в Анталье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В турецкой Анталье хотят ввести туристический налог. С подобным предложением выступил мэр города Мухиттин Бечек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

"Анталью ежегодно посещают 14 миллионов туристов, которые совершают 100 миллионов ночевок. Нам необходимо ввести туристический налог по примеру многих городов Европы, это поможет поддерживать городскую инфраструктуру", – говорится в обращении мэра.

Согласно мнению председателя городского совета Антальи по туризму Реджепа Явуза, без сбора для туристов курорт теряет до 200 миллионов евро в год.

В Ассоциации туроператоров России уже заявили, что в условиях повышения цен на отдых в Турции делать заявления о введении туристического налога следует с большой осторожностью, так как это может отпугнуть потенциальных туристов.

"Тем не менее, пока российским путешественникам волноваться рано, в этом году туристического сбора точно не будет. Его дальнейшая судьба зависит от итогов сезона 2019 и раннего бронирования на 2020 год. Если успехов не будет, о налоге благоразумно забудут", – считают в сообществе.

Отмечается, что за прошлый год в Анталье отдохнуло 4,8 миллиона россиян.

Ранее стало известно, что россияне начали менять туры в Грузию в том числе и на путевки в Турцию.

По данным исследования онлайн-сервиса UFS.Travel, этим летом в отпуск собираются отправиться только 52% россиян. Четверть из них собирается отдохнуть в России. За границу отправятся 18% участников исследования. На даче время проведут 9% опрошенных. Еще 40% пользователей сервиса сказали, что отдыхать этим летом не будут. Около 8% еще не определились, уйдут ли в отпуск.

На курорты Крыма и Краснодарского края поедут 47% запланировавших отпуск на ближайшие два месяца. Сельский туризм предпочитают 20% опрошенных, в горы и на природу собираются отправиться 13% россиян. Еще 7% решили навестить друзей, а 13% – отправиться в экскурсионную поездку по российским городам.

