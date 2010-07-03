Президент Турции поздравил оппозицию с победой на выборах мэра Стамбула

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Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.

"Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам", – передает ТАСС сообщение президента Турции.

Ранее 15 июня Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели короткую беседу перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. Главы государств вошли в зал, где пройдет заседание саммита, и пообщались в течение нескольких минут.

Россия и Турция делают усилия для активизации внутриполитического процесса в Сирии, говорил Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

