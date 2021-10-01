Усадьба Мелихово возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий осенью

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Усадьба Мелихово в Чеховском районе Московской области возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий по России осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.
"Журнал National Geographics составил топ-5 богемных маршрутов для путешествий по стране в осенний период. Рейтинг возглавила подмосковная усадьба Мелихово", – говорится в сообщении.
Уточняется, что рейтинг составляли на основе удобства и выгоды использования трансфера для этих маршрутов.
В усадьбе писатель Антон Чехов за семь лет жизни создал 42 литературных произведения. На сегодняшний день в музее воссоздана обстановка, которая была при жизни писателя.
Также в перечень вошли музей "Ясная Поляна" в Тульской области, усадьба Пенаты в Ленинградской области, горные озера, водопады, ущелья, музей Николая Островского в Сочи и музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске.
Ранее Россия вошла в тройку стран, которые набирают больше всего просмотров в TikTok. Первое место по популярности занимают ролики о Японии: их в сумме посмотрели 461 миллион раз. В них в основном рассказывается о местном этикете, а также о времени, в которое лучше всего посещать страну, чтобы застать цветение сакуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: