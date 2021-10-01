Усадьба Мелихово возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий осенью

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Усадьба Мелихово в Чеховском районе Московской области возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий по России осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.



"Журнал National Geographics составил топ-5 богемных маршрутов для путешествий по стране в осенний период. Рейтинг возглавила подмосковная усадьба Мелихово", – говорится в сообщении.

Уточняется, что рейтинг составляли на основе удобства и выгоды использования трансфера для этих маршрутов.

В усадьбе писатель Антон Чехов за семь лет жизни создал 42 литературных произведения. На сегодняшний день в музее воссоздана обстановка, которая была при жизни писателя.

Также в перечень вошли музей "Ясная Поляна" в Тульской области, усадьба Пенаты в Ленинградской области, горные озера, водопады, ущелья, музей Николая Островского в Сочи и музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске.

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