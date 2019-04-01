Минэкономразвития разработало программу развития туризма в России

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Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли. Об этом пишет газета "Ведомости" в понедельник, 1 апреля.

По данным издания, программа рассчитана на шесть лет. На ее реализацию потребуется до 100 миллиардов рублей.

Вклад туризма в ВВП России составляет всего 5%, тогда как в мире – 11%. Ведомство рассчитывает удвоить поступления от иностранных туристов, а также привлечь россиян.

Ранее компания Aviasales составила рейтинг самых востребованных у иностранцев городов России. В пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Эксперты отмечают, что в первом квартале текущего года спрос на перелеты из-за рубежа в России вырос в три раза. Средний чек составил 13 574 рубля. Наибольший интерес к России проявляют туристы из Израиля, Турции, Армении, Азербайджана и Казахстана.

