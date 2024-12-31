31 декабря 2024, 08:50Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Казани
Фото: kazan.aero
Временные ограничения полетов самолетов были введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", – написал он.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на работу аэропорта вводились и в пятницу, 27 декабря. Они начали действовать с 06:00 и были сняты в 10:00 по московскому времени. Причиной для их введения также послужила необходимость обеспечить безопасность полетов.
Полеты Azerbaijan Airlines в семь российских городов приостановлены