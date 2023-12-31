31 декабря 2023, 19:43Транспорт
Кабмин РФ направил почти 500 млн руб на доработку самолета Ил-114
Фото: ТАСС/Стрингер
Российское правительство направило 498,96 миллиона рублей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на доработку самолета Ил-114. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
В документе указано, что средства будут предоставлены в 2024 году из федбюджета в качестве взноса РФ в уставной капитал предприятия. Согласно распоряжению, Минмпромторгу РФ и Росимуществу поручено вместе с корпорацией обеспечить мероприятия, связанные с финансированием.
Также результатом предоставления средств являются свидетельства о годности комплектующих изделий по итогам дополнительных сертификационных работ в отношении не менее трех модернизируемых систем самолета Ил-114-300 не позднее 31 декабря 2025 года, говорится в документе.
Ранее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 может состояться в начале следующего года. С его слов, двигатели уже установлены.
РФ будет выпускать сотни самолетов различных модификаций в год – Мишустин
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