Кабмин РФ направил почти 500 млн руб на доработку самолета Ил-114

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Российское правительство направило 498,96 миллиона рублей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на доработку самолета Ил-114. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В документе указано, что средства будут предоставлены в 2024 году из федбюджета в качестве взноса РФ в уставной капитал предприятия. Согласно распоряжению, Минмпромторгу РФ и Росимуществу поручено вместе с корпорацией обеспечить мероприятия, связанные с финансированием.

Также результатом предоставления средств являются свидетельства о годности комплектующих изделий по итогам дополнительных сертификационных работ в отношении не менее трех модернизируемых систем самолета Ил-114-300 не позднее 31 декабря 2025 года, говорится в документе.

Ранее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 может состояться в начале следующего года. С его слов, двигатели уже установлены.

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