"Ростех" впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

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"Ростех" впервые за всю историю современной России (с 1994 года) продемонстрирует за границей тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.

"Кроме того, состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 миллиметра автомата Калашникова АК-19", – сказано в сообщении.

В общей сложности госкорпорация покажет на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow – 2023, которая пройдет с 13 по 17 ноября, около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

По информации "Ростеха", в подготовленную "Рособоронэкспортом" экспозицию включат продукцию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и иных холдингов госкорпорации. Так, на выставке продемонстрируют управляемую ракету "Изделие 305Э", которая показала себя уже в зоне спецоперации.

Как утверждает первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков, участие в выставке позволит напрямую установить контакт с потенциальными партнерами и клиентами из стран Ближнего Востока.

Ранее в России разработали телеуправляемый подводный дрон "Скат", который предназначен для разведки, разминирования, проведения мониторинга и подъема предметов с глубины до 100 метров. Его стоимость составит 1,5 миллиона рублей. Масса дрона составляет 4,7 килограмма.

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