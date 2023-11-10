Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 13:00

Безопасность

"Ростех" впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

"Ростех" впервые за всю историю современной России (с 1994 года) продемонстрирует за границей тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.

"Кроме того, состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 миллиметра автомата Калашникова АК-19", – сказано в сообщении.

В общей сложности госкорпорация покажет на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow – 2023, которая пройдет с 13 по 17 ноября, около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

По информации "Ростеха", в подготовленную "Рособоронэкспортом" экспозицию включат продукцию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и иных холдингов госкорпорации. Так, на выставке продемонстрируют управляемую ракету "Изделие 305Э", которая показала себя уже в зоне спецоперации.

Как утверждает первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков, участие в выставке позволит напрямую установить контакт с потенциальными партнерами и клиентами из стран Ближнего Востока.

Ранее в России разработали телеуправляемый подводный дрон "Скат", который предназначен для разведки, разминирования, проведения мониторинга и подъема предметов с глубины до 100 метров. Его стоимость составит 1,5 миллиона рублей. Масса дрона составляет 4,7 килограмма.

Военные РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ракетного комплекса "Фагот"

Читайте также

безопасность
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика