ГИБДД проведет масштабные рейды в новогодние праздники

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С 31 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД проведут по всей России масштабные рейды. Об этом сообщает портал Autonews.

Уточняется, что в первую очередь инспекторы сосредоточатся на выявлении водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Рейды пройдут в два этапа: с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января. В период с 4 по 6 января ГИБДД будет работать в обычном режиме.

Помимо автоинспекторов, в ночные часы на дорогах будут дежурить представители и других ведомств, в частности, полицейские и росгвардейцы.

Ранее сообщалось, что парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. 9-го числа они будут работать по правилам воскресенья – автомобилисты смогут припарковаться бесплатно в любом месте города, за исключением улиц с повышенным тарифом и парковок со шлагбаумом.

