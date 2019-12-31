Меры безопасности усилены на городском транспорте в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Меры безопасности усилены в новогодние праздники на всем Московском транспорте, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы в Twitter.

Отмечается, что особое внимание уделено Московскому метрополитену.

"Просим вас с пониманием относится к увеличенному количеству сотрудников полиции и Службы транспортной безопасности. Количество досмотровых мероприятий будет увеличено", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать в круглосуточном режиме. В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) для пассажиров продлят время работы до 02:00. Также продлят движение поездов МЦД и пригородного сообщения. Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 05:00.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи часть маршрутов наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи) увеличат время работы, а некоторые будут работать круглосуточно. Проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.

