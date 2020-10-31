Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве с 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 7 ноября вводится запрет на проезд автомобилистов по выделенным полосам на дорогах. Об этом сообщили в департаменте транспорта города в Telegram.

Так, передвигаться по выделенкам независимо от дня недели можно будет только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб, а также велосипедам.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в городе ведется демонтаж разрешающих знаков. Однако с 7 ноября проезд по данным полосам будет штрафоваться.

"Просим автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы, даже в выходные дни. Штраф за выезд на выделенки составляет 3 тысячи рублей", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в департаменте объяснили актуальность данной меры необходимостью сократить количество задержек общественного транспорта. Это позволит пассажирам меньше проводить времени на остановках.

"Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 миллиона и 630 тысяч соответственно", – отметили в ведомстве, добавив, что единый график работы выделенок избавит водителей от случайных штрафов.

Ранее москвичам напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта близ жилых домов. Также автомобилистам рекомендовали следить за разметкой на съездах, которые часто пересекаются с полосами для общественного транспорта.

