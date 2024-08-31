31 августа, 10:02Транспорт
Движение временно ограничено на Бережковской набережной из-за пожара
Фото: МЧС России
Движение транспорта по трем полосам временно ограничили на Бережковской набережной из-за пожара в административном здании, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Машины временно передвигаются по встречному направлению. В связи с этим автомобилистов призвал быть внимательными и выбирать пути объезда.
Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там горит трехэтажное административное здание. Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Горит второй этаж.
Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению пожара привлекли более 110 человек и 35 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
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