Движение временно ограничено на Бережковской набережной из-за пожара

Фото: МЧС России

Движение транспорта по трем полосам временно ограничили на Бережковской набережной из-за пожара в административном здании, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Машины временно передвигаются по встречному направлению. В связи с этим автомобилистов призвал быть внимательными и выбирать пути объезда.

Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там горит трехэтажное административное здание. Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Горит второй этаж.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению пожара привлекли более 110 человек и 35 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.