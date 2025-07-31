Минздрав опроверг информацию о переводе справок для водителей в онлайн-формат с 1 августа

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Никакие изменения не будут введены в порядок организации медицинского освидетельствования автомобилистов с 1 августа. Об этом ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

До этого сообщалось, что с 1 августа медицинская справка, которая дается водителям после медкомиссии, перейдет в электронный формат. Планировалось, что водителям вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки.

Данные нововведения начнут действовать с 1 марта 2027 года, уточнил Кузнецов. Речь идет об изменениях формы медицинского заключения, которые были приняты Федеральным законом от 7 июля 2025 года №200-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных".

Кузнецов подчеркнул, что к моменту вступления в силу изменений органы власти примут все необходимые подзаконные акты, а также подготовят подробные разъяснения.

Ранее Минздрав разработал новый порядок освидетельствования российских водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Правила тестирования останутся прежними, однако сам процесс не должен будет проводиться, если автомобилист или его законный представитель не согласился на него в письменной форме.