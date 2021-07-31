В Калужкой области восстановили железнодорожное движение после ДТП поезда с грузовиком

Фото: МЧС России

Движение на железной дороге в Калужской области восстановлено после столкновения поезда с грузовиком, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

"Железнодорожники восстановили движение поездов на однопутном участке в Калужской области, нарушенное ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде 211-го километра перегона Средняя-Ферзиково", – говорится в сообщении.

Цементовоз и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер – Москва, столкнулись в Ферзиковском районе Калужской области утром 31 июля. ДТП произошло на железнодорожном переезде. Водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров поезда эвакуировали и доставили на вокзалы.

Ранее движение на МКАД в районе в районе Новоегорьевского шоссе восстановлено после опрокидывания автомобиля. Как сообщалось, днем 31 июля на 14-м километре внутренней стороны МКАД опрокинулся автомобиль. Из-за произошедшего на дороге возник затор протяженностью 3,9 километра.

