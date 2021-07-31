Движение приостановлено под Калугой после столкновения поезда с грузовиком

Фото: МЧС России

Движение составов временно приостановлено из-за столкновения пассажирского поезда с грузовиком во Ферзиковском районе Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы МЧС по региону Сергея Смирнова.

"С рельсов сошел основной состав, движение временно остановлено. Сейчас готовится поезд с Алексина, который заберет пассажиров и отвезет их в Тулу. Одновременно из Калуги будет дополнительно выделен еще один поезд для доставки пассажиров по месту требования", – рассказал Смирнов.

В пресс-службе МЖД агентству сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив ПДД, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

"Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось", – отметили в пресс-службе.

В результате произошедшего машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью, по предварительной информации, обратились два человека.

В субботу, 31 июля, цементовоз и пассажирский поезд столкнулись в Калужской области. В результате произошедшего водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров эвакуировали.

7 июля сообщалось, что не менее 30 человек стали жертвами столкновения двух поездов на юге Пакистана. Отмечалось, что авария произошла в районе города Готки в провинции Синд.

