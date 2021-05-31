Сервис столичного метро будет масштабирован на все виды транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном транспорте будут работать единые стандарты обслуживания пассажиров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.
По его словам, власти внедряют единый стандарт обслуживания везде, в том числе на МЦД, в пригородных поездах и автобусах, которые курсируют между столицей и областью.
"Это небыстрый процесс, но в финале наши усилия приведут к тому, что ваше передвижение по городу станет еще более комфортным, безопасным и быстрым", – уточнил Ликсутов.
Он также добавил, что во всем столичном транспорте регулярно исследуются потребности пассажиров, чтобы сделать их поездки более удобными и быстрыми, – функционируют контакт-центр, чат-бот, а также активно работают социальные сети.
"Чат-бот, кстати, скоро будет отвечать на вопросы о любом городском транспорте, не только о метро. А в двух сервисных центрах "Московский транспорт" можно не только решить любые вопросы в комфортных условиях, но и оставить свои предложения", – отметил заммэра.
Ранее он рассказал, что в московском метро регулярно проводятся исследования "тайный пассажир", которые позволяют оценить качество пассажирских сервисов.
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