Движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Движение транспорта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено в полном объеме, сообщается в телеграм-канале "Автодора".

"Автомобилисты могут в штатном режиме проехать по М-4 "Дон" в Ростовской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проезжую часть на участке с 907-го по 983-й километр трассы удалось расчистить благодаря взаимодействию ГИБДД, региональных властей и волонтеров. В "Автодоре" подчеркнули, что работы по ликвидации последствий непогоды удалось завершить быстрее первоначального прогноза.

В ночь на четверг, 30 марта, в Ростовскую область пришел мокрый снег с дождем и снегопад. На трассе М-4 "Дон" появились заторы, а на участке трассы в Каменском районе движение оказалось перекрыто.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима ЧС в некоторых районах региона. Кроме того, он рассказал о нескольких пунктах обогрева, которые были развернуты на трассе М-4 "Дон": на 960-м, 969-м и 925-м километрах трассы. Глава региона добавил, что были мобилизованы региональные и муниципальные службы и направлена тяжелая техника.

Утром 31 марта движение по трассе М-4 "Дон", где в заторе в Ростовской области застряло более тысячи машин, началось в обе стороны. В целом ситуация улучшилась – затор удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организованы пункты обогрева, там находятся около 134 человек, включая 30 детей.

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