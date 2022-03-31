Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

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Агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля, до этого дня приложение сервиса будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов. Так же как и приложение для водителей "Ситистарт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в полной мере выполнит все законные обязательства перед своими сотрудниками и партнерами.

11 марта стало известно, что акционеры "Ситимобила" приняли решение о прекращении работы сервиса такси. В компании отметили, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме. При этом каршеринговый сервис "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.

Позднее источники в компании сообщили, что решение о закрытии "Ситимобила" было принято, поскольку акционеры компании – Сбер и VK – отказались от дальнейших инвестиций.