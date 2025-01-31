Столичных водителей призвали к внимательности из-за интенсивного движения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов попросили сохранять бдительность за рулем из-за интенсивного движения на дорогах, передает Дептранс.

Активное движение транспорта наблюдается на внешних сторонах ТКК (Чурская эстакада) и МКАД (Химкинский мост), а также на ТТК в оба направления на Савеловской эстакаде.

Локальные затруднения возникнут во второй половине дня 31 января на Ярославском шоссе в сторону Подмосковья, внешней стороне ТКК (Тульская эстакада) и МКАД (Ленинградское шоссе).

Ведомство предупредило москвичей о раннем вечернем разъезде. Он начнется в 16:00. В связи с этим водителей попросили перенести поездки на автомобилях и использовать общественный транспорт.

На интенсивность движения могут оказать влияние короткий рабочий день, небольшие ДТП на пути или ремонтные дорожные работы, предупредил департамент.

Между тем с 31 января изменится расписание ряда поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Казанского направлений. С 31 января по 1 февраля, 1–2 февраля, 7–8 февраля, 8–9 февраля с 23:00 до 06:50 будут идти работы на новой станции Петровско-Разумовская, из-за чего у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, а несколько электричек выведены из графика.

Также по выходным дням, 1, 2, 8 и 9 февраля, с 13:15 до 15:25 на станции Можайск будут идти работы по модернизации объектов энергообеспечения, из-за чего поезда от Дорохова до Бородина будут ходить по одному пути. Из-за этого несколько поездов пройдут по укороченным маршрутам.