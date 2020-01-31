Вестибюль станции метро "Площадь Ильича" закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вестибюль станции "Площадь Ильича" Калининской линии метро закроют в выходные, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Пассажиры не смогут воспользоваться им на вход/выход с 1 по 3 февраля. Специалисты отремонтируют в вестибюле потолок и напольное покрытие.
На время закрытия вестибюля пассажиры смогут попасть на станцию через "Римскую" Люблинско-Дмитровской линии. Кассовые окна на станции будут работать с учетом увеличения пассажиропотока.
Сориентироваться на станции пассажирам помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что ремонт эскалаторов в 2019 году провели на более чем 50 станциях метро. Всего ремонт затронул около 100 эскалаторов, которые находятся, в частности, на "Комсомольской", "Савеловской", "Арбатской", "Маяковской" и "Международной". Специалисты заменили направляющие наклонов подъемников, тяговые цепи, площадки для посадки на эскалатор, ступени и поручни.
По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, срок службы механизмов – 50–60 лет, если капитальный ремонт проводить каждые 10–15 лет, а текущий – раз в 5-7 лет.
Капитальный ремонт в 2019 году затронул 35 эскалаторов на 23-х станциях, а текущий ремонт – 66 эскалаторов на 35 станциях. Соседние эскалаторы в это время работают штатно.
Прошлой осенью сообщалось, что за последние годы в метро отремонтировали более 150 станций. Это больше половины всех станций подземки. Специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации, а также устанавливали бесшумные турникеты и навесы над входами. Входы адаптировали для маломобильных граждан.
Вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик. В 2020 и 2021 годах планируется заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюли еще девяти станций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: