Новые автобусные маршруты свяжут Москву и Украину

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве 1 февраля откроется продажа билетов на автобусы в Винницу и Черновцы (Украина).

Они будут отправляться ежедневно с автостанции "Теплый Стан", сообщили в "Мосгортрансе". Стоимость проезда для взрослых составляет 2,4 тысячи рублей до Винницы и 2,9 тысячи рублей – до Черновцов.

Детям до 12 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов от стоимости, передает Агентство "Москва". Приобрести билеты можно в кассах автовокзалов и автостанций Мосгортранса и онлайн.

Услугами международных и междугородних автобусов в столице в минувшем году воспользовались около четырех миллионов пассажиров. Всего с автостанций Мосгортранса отправились почти 255 тысяч рейсов.