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14:10

Почти 4 миллиона человек воспользовались автостанциями Мосгортранса в 2019 году

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За ушедший год автостанциями Мосгортранса воспользовались около 4 миллионов человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Услугами международных и междугородних автобусов воспользовались около 4 миллионов пассажиров. Всего с автостанций Мосгортранса отправились почти 255 тысяч рейсов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также указали на то, что на автостанциях действуют залы ожидания, предусмотрены комнаты матери и ребенка, камеры хранения. Кроме этого пассажиры могут воспользоваться банкоматами, автоматами с напитками и едой или подключиться к бесплатному Wi-Fi.

Отмечается, что жители пользуются автостанциями Мосгортранса в целях комфортного проезда по России, а также в страны ближнего зарубежья. Пассажиры отмечают большое количество удобных маршрутов и хороший сервис.

Ранее сообщалось, что автовокзал "Щелковский" планируют открыть в первом квартале 2020 года. В новом здании разместятся автостанция, торгово-развлекательная зона, кафе и рестораны.

"Это наш город": обновленный автовокзал "Щелковский" планируют открыть весной 2020 года

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