Автовокзал "Щелковский" откроют в первом квартале 2020 года

Фото: stroi.mos.ru
Автовокзал "Щелковский" планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Сейчас в комплексе ведутся отделочные работы, сообщает "Вечерняя Москва".
Как рассказали в департаменте градостроительной политики, в новом здании разместятся автостанция, торгово-развлекательная зона, кафе и рестораны.
Пассажирские перроны расположатся на крыше нового комплекса, куда автобусы будут подъезжать по принципу многоуровневых парковок — по спиралевидному подъему.
Разделить транспортные и пешеходные потоки по уровню позволят специальные пандусы для заезда транспорта, расположенные на высоте 32 метров. Они рассчитаны в том числе на двухэтажные автобусы.
Новое здание вокзала вырастет с трех до 11 этажей, пять из которых расположатся под землей. Общая площадь комплекса составит более 150 тысяч квадратных метров.
Автовокзал займет часть площадей первого и шестого этажей, сообщение между ними будет обеспечиваться четырьмя лифтами. Ежедневная проходимость комплекса рассчитана на более чем 100 тысяч человек в сутки.
"Москва сегодня": реконструкция автовокзала "Щелковский" завершится в 2020 году
Внутри предусмотрены торговые помещения: продуктовый супермаркет, кинотеатр с пятью залами, фуд-корт, а также помещения для работников и парковка на 957 машино-мест.
На шестом этаже откроют залы ожидания, кафе и дополнительные камеры хранения. Реконструкция позволит расширить прилегающую территорию в пять раз, пропускная способность вырастет вдвое – с 15 до 30 тысяч пассажиров в сутки.
Автовокзал сможет обслуживать более 1,5 тысячи междугородних, межрегиональных и международных направлений в сутки.
Комплекс станет частью транспортно-пересадочного узла «Щелковский», откуда пассажиры смогут пересаживаться на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии московского метро.
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