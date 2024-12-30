Парковка на улицах Москвы останется бесплатной до 8 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уличная парковка в праздничные дни с 30 декабря по 8 января в Москве традиционно будет бесплатной, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что такое решение было принято по поручению Сергея Собянина. Кроме того, автовладельцы смогут бесплатно парковаться и на парковках с почасовыми тарифами в 380 рублей, 450 рублей и 600 рублей, а также в зонах динамического тарифа. Однако парковки со шлагбаумом продолжают работать платно.

"Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и желаем всем радостно провести предстоящие праздники", – привели слова вице-мэра в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Между тем столичная Госавтоинспекция призвала водителей не садиться пьяными за руль в период новогодних праздников. Рейды в профилактических целях будут проводиться на территории Москвы с понедельника, 30 декабря.

Они завершатся с окончанием новогодних праздников. Сотрудники ГАИ готовы оперативно реагировать на информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения.