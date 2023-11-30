Новые правила доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре вступят в силу осенью 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новые правила доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре начнут действовать 1 сентября следующего года, рассказал первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера.

Такое заявление он сделал после заседания президиума комиссии по транспорту.

"Необходимость изменений связана с новой экономической ситуацией и перераспределением грузопотоков. Представленная на обсуждение редакция правил недискриминационного доступа взята за основу. Все предложения, озвученные на заседании, будут проработаны", – подчеркнул Белоусов.

Ранее Московская железная дорога подготовила инфраструктуру к зиме. На магистрали разместили запасы противогололедных средств массой 3,8 тысячи тонн.

Уборку железнодорожной инфраструктуры зимой будут осуществлять около трех тысяч работников. Их обеспечат инвентарем и спецодеждой. Локомотивные бригады проинформировали об особенностях управления поездами в условиях плохой видимости и при снежных заносах.



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