Новые правила парковки ввели в аэропорту Домодедово

Машины такси заблокировали въезд на территорию Домодедово
Перед въездом в аэропорт Домодедово образовался затор из машин такси. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Кроме этого, проблематично и выехать с территории авиагавани. В настоящее время десятки таксистов не могут выехать, так как им выставили штрафы, которые необходимо оплатить. Многие из водителей находятся в такой ситуации с ночи.
"Я заказ получил, заезжаю в аэропорт, тут же отменяется этот заказ. Я знаю, что тут только 15 минут бесплатного времени дается, дальше (штраф) – тысяча рублей. Я тут же выезжаю за две минуты буквально. Выезжаю, на выезде "Яндекс" опять заказ мне дал. Я обратно развернулся, заехал, взял пассажира своего, встретил, билет свой вставляю, на терминале пишется – 1000 рублей", – рассказал один из таксистов.
"Неудобно, потому что, если я заеду, отмена будет, повторно уже не заеду. Если бы мы знали об этом, мы бы не заехали. А этой информации нет. Мы откуда можем знать?" – высказался еще один сотрудник такси.
Отмечается, что ночью некоторые из водителей не выдерживали и руками поднимали шлагбаум, после чего в течение нескольких секунд им удавалось выехать.
Дело в том, что местная администрация ограничила число бесплатных заездов. Если ранее водители такси могли подъезжать к аэропорту неограниченное количество раз с бесплатным временем нахождения у подъездов здания 15 минут, то теперь повторный заезд к аэропорту будет разрешен только в течение двух часов также на 15 минут.
В администрации аэропорта подчеркнули, что меры введены, потому что на привокзальной площади постоянно было большое количество машин, в том числе тех, которые по несколько раз кружили по территории в надежде взять пассажира.
"Как и ряд других крупных аэропортов, Домодедово ввел ряд ограничений на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь для того, чтобы противодействовать нарушителям. С 27 октября в течение 2 часов можно дважды въехать бесплатно на 15 минут. Таким образом, ограничения на повторный въезд создадут для добросовестных перевозчиков и пассажиров более комфортные условия для заказа качественных и безопасных услуг такси", – рассказал представитель аэропорта Александр Власов.
Он добавил, что нововведения не распространяются на пассажиров. Они, как и прежде, могут заказывать такси в терминале или при помощи служб агрегаторов.
Ранее представители Общероссийского объединения пассажиров (ООП) предложили создать в России туристическое такси. Авторы инициативы предлагают создать автоматизированные точки вызова такси даже при отсутствии связи или разряженном телефоне, установив их в популярных туристических местах.
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