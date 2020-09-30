В Госдуме прокомментировали поправки к законопроекту о такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Москвой 24 прокомментировал поправки в законопроект, предложенные крупнейшими агрегаторами.

Ранее крупные компании такси, в их числе "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и ГК "Везет", направили в комитет по транспорту Госдумы поправки к законопроекту о такси. В частности, агрегаторы предложили установить для них ответственность в случае ДТП и выплаты до 2 миллионов рублей. Кроме того, они готовы также нести ответственность за передачу заказа лицу без водительского удостоверения, но только при наличии технической возможности проверить информацию онлайн.

В то же время агрегаторы выступили против установки таксометров, предусмотренных законопроектом, – это потребует огромных финансовых затрат. Взамен они предложили закрепить официально использование приложений, в которые встроена такая механика.

Депутат похвалил инициативу и отметил, что такой подход к законопроекту со стороны агрегаторов очень важен. "Это, безусловно, позитивный момент. Есть крупные агрегаторы, которые берут на себя большую социальную ответственность. И они хотят сделать так, чтобы такая система работала на всем рынке. То есть пытаются транслировать свой положительный опыт на всю отрасль", – заявил Васильев.

Однако он отметил, что выплаты в два миллиона рублей при ДТП – это не самое главное, что должно входить в ответственность компаний по предоставлению услуг такси.





Александр Васильев депутат Госдумы Важнее предупредить ДТП или вообще какое-то происшествие, которое может произойти с такси. Куда более важно, чтобы ваши близкие доехали до пункта В и их не увезли в лес, чтобы они были в безопасности.

Поэтому, утверждает Васильев, намного важнее в законопроекте обратить особое внимание на водителей, которые непосредственно предоставляют услуги перевозки. "Во-первых, все, кто сидел за изнасилование, убийство и другие тяжкие преступления, не должны участвовать в профессиональном рынке перевозчиков. Также обязательно, чтобы водители знали ПДД, имели национальные права, пересдавали экзамены на вождение с учетом российской действительности, знали город, в котором собираются работать, знали язык, чтобы был медицинский предрейсовый осмотр, причем не фикция, а реальный документ, попадающий в специальную электронную базу", – объяснил свою позицию депутат.

Ранее эксперты заявили, что стоимость услуг такси может подорожать на четверть. Это связано с инициативой депутатов Госдумы об обязательном трудоустройстве водителей в штат таксопарков.

Предложение узаконить трудовые отношения профсоюз шоферов уже направил в Госдуму. Там с 2018 года обсуждают вопросы регулирования этой отрасли, в том числе и зачисление водителей в штат таксомоторной конторы.