В Курске отправили под домашний арест женщину, угрожавшую расправой ребенку в такси

17:57
Фото: соцсети
Жительницу Курска, угрожавшую расправой ребенку в такси, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что женщина эмоционально высказалась в адрес сына за то, что он забыл документы. Момент инцидента был записан на камеру видеорегистратора. Женщина накричала на своего ребенка, а также пригрозила ему избиением прямо в такси. Кроме этого, мать сказала, что желает, чтобы сын скорее вырос и съехал.
После публикации видео управление МВД России по Курской области начало соответствующую проверку.
"Сегодня Ленинским районным судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – сказано в сообщении.
Так, на 32-летнюю женщину заведено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".
По версии следствия, подозреваемая систематически избивала своего сына с 2016 года. В рамках расследования будут оценены действия сотрудников органов опеки и учебного заведения.
В Курске нашли женщину, накричавшую на своего сына в такси
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