В Краснодаре мужчине сломали обе ноги за критику ярких штанов незнакомца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Краснодаре мужчина напал на незнакомца из-за того, что тот нелестно высказался о цвете его штанов. В результате потерпевшего доставили в больницу. У него диагностировали закрытый перелом обеих ног, сообщает портал "Кубань 24".

Отмечается, что злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Его задержали, и он сознался в содеянном, сказав, что избил гражданина, потому что тот был пьян и грубо высказался на предмет его внешнего вида.

В пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Дмитровского городского округа Давиду Гафарову предъявлено обвинение по факту жестокого обращения с животными. По версии дознания, инцидент произошел в июне 2020 года в селе Озерецком.

