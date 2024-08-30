Первый тестовый электропоезд проехал на участке "Новомосковская" – "Потапово"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первый тестовый электропоезд проехал по новому участку Сокольнической линии метро от станции "Новомосковская" до "Потапово", сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новая станция "Потапово", которую готовят к открытию, станет конечной на юге Сокольнической линии. Для тестирования новых участков используют специальные составы, которые позволяют гарантировать безопасность движения будущих поездок.

Выехавший на участок поезд-лаборатория проверил состояние и готовность пути и рельсов, работу устройств автоматики движения составов, а также качество связи с диспетчером.

Для подачи теплого воздуха на крыше станции "Потапово" смонтировали четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года.

Помимо этого, на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи.

Сергей Собянин уже провел технический пуск станции "Потапово". Она примет первых пассажиров в ближайшее время, отметил мэр. Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

Перегон "Новомосковская" – "Потапово" длиной 2,1 километра в основном проходит по поверхности земли. Подземная часть строилась открытым способом.

