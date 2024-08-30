Фасадные работы стартовали в ремонтном корпусе электродепо "Столбово"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строители начали проводить устройство кровли из профилированного листа и фасадные работы в будущем электродепо "Столбово" в ТиНАО. Завершить работы планируется в следующем году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Отстойно-ремонтный корпус – самое крупное здание комплекса электродепо "Столбово". Площадь его фасадов превышает 21 тысячу квадратных метров. Для их облицовки будут использовать современные трехслойные сэндвич-панели, которые обеспечат экономичность и высокую скорость строительства", – сообщил он.

По словам заммэра, кровлю специалисты покроют профлистом, полимерной мембраной и комбинированным утеплителем. Для отвода осадков на крыше сделают водосточные воронки с технологией электрообогрева. На следующем этапе строительства отстойно-ремонтного корпуса планируется монтаж вспомогательных металлоконструкций.

"В здании отстойно-ремонтного корпуса проектом предусмотрено 33 смотровые канавы. Они предназначены не только для отстоя поездов, но и мойки, периодического ремонта и техобслуживания ТО-4", – подчеркнул глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Будущее электродепо начнет обслуживать подвижной состав Сокольнической и строящейся Троицкой линий Московского метрополитена.

Кроме того, на территории электродепо "Столбово" возводится административный корпус площадью более 15 тысяч квадратных метров. Всего планируется обустроить 379 помещений, в том числе офисы, спортивные залы, учебные классы, производственные и санитарные помещения. Их отделка будет выполнена из износостойкого материала. На высоте второго этажа будет находиться 15-метровая пешеходная галерея, через которую будет проложен путь в здание отстойно-ремонтного корпуса.

