Административный корпус появится на территории электродепо "Столбово"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории электродепо "Столбово" возводится административный корпус площадью более 15 тысяч квадратных метров, рассказал глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"На его создание требуется около девяти тысяч кубических метров бетонной смеси. В здании пять наземных и один подземный этаж, предназначенный для обслуживания инженерных коммуникаций и размещения оборудования. В общей сложности монолитные работы на объекте выполнены на 85%", – уточнил он.

Здесь создадут комфортные условия для работников подземки. Всего планируется обустроить 379 помещений, в том числе офисы, спортивные залы, учебные классы, производственные и санитарные помещения. Их отделка будет выполнена из износостойкого материала.

На высоте второго этажа будет находиться 15-метровая пешеходная галерея, через которую будет проложен путь в здание отстойно-ремонтного корпуса. Также проектом предусмотрена установка трех лифтов, один из которых грузовой.

Всего на территории электродепо построят более 30 зданий и сооружений. Сейчас осуществляется подготовка к монтажу электрических сетей, а также устройство веера путей.

Пять электродепо для Московского метрополитена были реконструированы с 2011 года, сообщил ранее Сергей Собянин. За это время город построил еще семь таких инфраструктурных комплексов.

До конца 2025 года власти столицы планируют довести до конца строительство депо "Южное" и "Столбово". Кроме того, до 2030-го в Москве должны появиться комплексы "Троицкое", "Ильинское" и "Бирюлевское", рассказал мэр.

