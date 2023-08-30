В Москве 11 рейсов направили на запасные аэродромы из-за ограничений

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Московский аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский возобновили штатную работу после введения ограничений в целях безопасности, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Полеты ограничивались рано утром 30 августа. В связи с этим 11 пассажирских рейсов перенаправили на запасные аэродромы. На момент введения ограничений экипажи самолетов и наземные службы воздушных гавань предприняли все меры, направленные на обеспечение безопасности полетов.

Сейчас авиагавани работают штатно. Ограничения на использование воздушного пространства отменили в 05:00. В ближайшее время пассажиров указанных рейсов доставят в аэропорты назначения.

Сергей Собянин сообщил, что ночью 30 августа силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области был уничтожен БПЛА, который направлялся в сторону Москвы.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также нет, уточнил градоначальник.