Рейс из Симферополя в Москву отменили по техпричинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вылет самолета Симферополь – Москва (Домодедово) авиакомпании Red Wings отменили по техническим причинам.

Об этом Агентству "Москва" рассказали в справочной аэропорта Симферополя.

Указывается, что пассажиры рейса WZ-306 вылетят бортом IO-9310 авиакомпании "ИрАэро" во вторник, 30 июля, в 05:45.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в Москву в понедельник в 14:05.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 29 июля почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.