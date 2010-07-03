Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах вечером 29 июля.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьеве задержали семь рейсов, а во Внукове – два.

В свою очередь, в аэропорте Домодедово 14 рейсов задержали и четыре перенесли.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве пассажиры незаконно проникли в самолет.