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Москва 24

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01:36

Два рейса Ростов-на-Дону – Москва не смогли вылететь из-за неполадок

транспорт общество

01:36

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два рейса в Москву из Ростова-на-Дону задержали вечером в воскресенье, 21 июля.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта "Платов", причиной стали технические проблемы. При этом в сообщении не уточняется, о каких именно неисправностях идет речь.

По данным табло аэропорта, речь идет о рейсах авиакомпании S7 в Домодедово и "Россия" в Шереметьево, которые должны были вылететь в 21:30 и 20:10.

В свою очередь, в столичных аэропортах в воскресенье перенесли около 40 рейсов. В Домодедове отложили 14 рейсов, во Внукове – 12 рейсов, а в Шереметьеве – 10.

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транспорт общество

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