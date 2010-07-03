Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 40 рейсов перенесли в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове задержали 12 рейсов, в Шереметьеве – 10.

В свою очередь в Домодедове отложили семь рейсов и еще семь отменили.

Ранее стало известно, что в России могут увеличить штрафы за задержку рейсов и багажа.