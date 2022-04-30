График работы ряда автобусных маршрутов до миграционного центра в Сахарове изменится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусы некоторых маршрутов до Многофункционального миграционного центра в Сахарове не будут доступны 1, 2 и 9 мая, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"1–2 и 9 мая не работают автобусы МЦ1, МЦ2, МЦ3 до Многофункционального миграционного центра (Сахарово)", – отмечается в сообщении.

Также не будут ходить специальные рейсы маршрута №1004 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" – "Миграционный центр". При этом спецрейсы до Центра временного содержания иностранных граждан функционируют без изменений.

Отмечается, что с 3 мая автобусы №1050м от станции "Подольск" МЦД-2 до Многофункционального миграционного центра в Сахарове будут следовать под номером МЦ3. В Дептрансе уточнили, что маршрут теперь работает по московским тарифам.

Ранее в столице закрылась часть Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская". Данная мера введена на 10 дней, до 9 мая. Технологическое окно необходимо для того, чтобы провести все строительные работы по устройству фундаментов под лестничные сходы и колонны.