Движение трамваев в районе ВДНХ восстановили после ДТП

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Движение трамваев по Продольному проезду в районе ВДНХ восстановили, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Трамваи маршрутов №17, 25 и 11 ходят согласно графику.

Ранее движение трамваев трех маршрутов приостановили в районе ВДНХ из-за ДТП. Там трамвай столкнулся с легковушкой.