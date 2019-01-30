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Движение трамваев трех маршрутов приостановлено из-за ДТП в районе ВДНХ, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Там трамвай столкнулся с легковушкой. В результате временно не ходят трамваи, следующие по маршрутам №17, 25 и 11. Подробности аварии выясняются.