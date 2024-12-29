По Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) обновил рекорд и составил более 37,3 миллионов тонн. Об этом сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов в своем телеграм-канале.

"Северный морской путь. Обновили рекорд! Перевезли более 37,3 млн тонн", – написал он.

Гусейнов также рассказал, что в самые отдаленные части России в этом году были доставлены более 3,5 миллионов тонн товаров жизнеобеспечения.

Ранее Владимир Путин заявлял, что у России есть планы развития Северного морского пути вместе со странами-партнерами. Он подчеркнул, что развитие Северного морского пути является стратегическим приоритетом страны и обещал, что на проекте не будут экономить.

До этого глава государства также сообщал, что Россия и Китай готовы учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути.

