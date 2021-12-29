Терминал F аэропорта Шереметьево закроется на реконструкцию

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Терминал F международного аэропорта Шереметьево с 30 декабря закроется на реконструкцию. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

"В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", – уточняется в сообщении.

Администрация аэропорта принесла извинения за возможные неудобства.

Тендер на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по технологическому переоснащению терминала F был объявлен Шереметьево на прошлой неделе. На реконструкцию готовы потратить 7,8 миллиарда рублей.

О переоснащении терминала F в мае заявлял замгендиректора Шереметьево Андрей Никулин. Он отмечал, что экстерьер терминала сохранится в нынешнем виде: работы затронут внутреннюю часть, например багажную систему.