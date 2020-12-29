Москвичам рекомендовали отложить поездки на личном транспорте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Загруженность дорог в Москве вечером во вторник достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Сложно проехать на юго-западе, западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

В департаменте транспорта Москвы рекомендовали отложить до 20:30 поездки на личном транспорте либо воспользоваться городским транспортом.

Ранее стало известно, что метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта. Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 до 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.