Движение на Тверской полностью перекрыли до 3 января

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На Тверской улице полностью перекрыли движение автомобилей. Ограничения будут действовать до 18:00 3 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В течение нескольких дней столичные водители не смогут проехать от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Кроме того, для них закрыты часть Моховой улицы и Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки.

До 21:00 3 января ограничения действуют в Козицком, Глинищевском и Газетном переулках. Помимо этого, машины не пустят на Тверской проезд, Большой Гнездниковский, Малый Гнездниковский, Леонтьевский и Вознесенский переулки.

На Тверской улице полностью перекрыто движение до 3 января

В тот же период частично перекрыты Брюсов и Никитский переулки, а также Большая Дмитровка на участке между Охотным Рядом и Дмитровским переулком.

В праздники Тверская улица, где уже начался монтаж новогодних конструкций, временно станет пешеходной. Там развернутся четыре площадки фестиваля "Путешествия в Рождество", объединенные идеей новогодних традиций разных поколений.

С 00:01 30 декабря до 08:00 3 января автомобили перестанут пускать на Варварку, а с 14:00 на Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки.

С 15:00 31 декабря до 23:59 2 января для водителей закроют Петровку от Театрального проезда до Дмитровского переулка. Обладатели авто также не смогут проехать по Театральному проезду на участке от улицы Петровки до Рождественки, по улице Петровские Линии, по Рахмановскому и Крапивенскому переулкам и по Неглинной улице.



В центре Москвы изменится движение из-за фестиваля "Путешествие в Рождество"



Некоторые ограничения для столичных автомобилистов будут действовать только с 31 декабря по 1 января. К таковым относится запрет по Большому Москворецкому мосту в сторону Варварки. А во время праздничного фейерверка Большой Москворецкий мост полностью перекроют. Пока горожане будут наблюдать за салютом водители не смогут проехать вдоль парка "Зарядье", а также по Кремлевской, Софийской и Раушской набережным, Васильевскому Спуску и Москворецкой улице.

В праздничную ночь с изменениями столкнуться и пассажиры метро. С 10:00 31 декабря до 22:00 2 января попасть на станцию "Охотный Ряд" можно будет через южный вестибюль, а выйти – через северный. Отмечается, что столичная подземка и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь.