Движение на улицах в центре Москвы ограничено по 3 января

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На центральных улицах Москвы из-за новогодних мероприятий до 3 января ограничили движение автотранспорта, передает Агентство "Москва".

С 28 декабря по 29 декабря ограничено движение по правой полосе в каждом направлении на участке улицы Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд.

В то же время действуют ограничения на проезд по правой полосе в каждом направлении на участке улицы Моховая от улицы Большая Никитская до улиц Тверская и Охотный Ряд.

Сообщается, что в период с 29 декабря до шести часов вечера 3 января движение ограничено на участке улицы Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, участке улицы Моховая от Воздвиженки до Тверской, Большой Никитской от Романова переулка до улицы Моховая, Театральному проезду от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка.

Кроме того, с 29 декабря до девяти часов вечера 3 января движение ограничено на участке Большого Гнездниковского переулка от улицы Тверская до дома 7, на участке Малого Гнездниковского переулка от Тверской до Большого Гнездниковского переулка, отрезке Леонтьевского переулка от Тверской до Большого Гнездниковского переулка, в Козицком и Глинищевском переулках, на участке Вознесенского переулка от Тверской до дома 22, по Тверскому проезду, на участке Брюсова переулка от Тверской до Елисеевского переулка, также в Газетном переулке, на участке Никитского переулка от Тверской до дома 6/5, участке Большой Дмитровки от Охотного Ряда до Дмитровского переулка.

С 30 декабря до восьми утра 3 января движение ограничено на улице Варварка.

С двух часов дня 30 декабря до восьми утра 3 января – на улице Ильинка, в Большом и Малом Черкасских переулках

С трех часов дня 31 декабря до первой минуты 3 января – на участке улицы Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка, участке Театрального проезда от улицы Петровка до улицы Рождественка, улицы Петровские Линии, в Рахмановском переулке, на участке улицы Неглинная от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, в Крапивенском переулке.

С 23 часов 50 минут 31 декабря до 0 часов 10 минут 1 января – на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Раушской набережных, площади Васильевский Спуск, улице Москворецкая, на Большом Москворецком мосту.

Столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Специалисты ЦОДД уже не раз рекомендовали водителям оставить личные автомобили и пересесть на общественный транспорт, так как из-за новогодних мероприятий на дорогах вводят ограничения.