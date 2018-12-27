ЦОДД рекомендовал автомобилистам пользоваться общественным транспортом

Столичным водителям рекомендовали не пользоваться личными автомобилями до 21:00 из-за загруженности дорог в вечерний час пик. Такие рекомендации дал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Большое количество людей приехало в Москву за подарками, проходит много праздничных мероприятий – концерты, елки. Уже сейчас движение осложнено, трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров. ЦОДД рекомендует сегодня вечером для поездок по городу пользоваться метро – там готовы к приему дополнительных пассажиров", – говорится на сайте ЦОДД.
Москвичам и гостям столицы посоветовали совершать поездки на автомобиле после 21:00
Ранее сотрудники городского центра организации дорожного движения предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на трассах с 24 по 29 декабря. Заторы специалисты связывают с непогодой и началом предновогодней активности. В ЦОДД рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт.
В предпраздничные дни специалисты ЦОДД уже не раз рекомендовали водителям оставить личные автомобили, так как из-за новогодних мероприятий на дорогах вводят ограничения, а снегопады только усугубляют заторы.
Пик "новогодних" заторов придется на 24−29 декабря − ЦОДД
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.