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18:03

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ЦОДД предупредил водителей о заторах у торговых центров

Да прибудет с нами предновогодняя сила! ЦОДД призвал водителей мужаться

транспорт дороги Новый год

18:03

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

ЦОДД предупредил столичных автомобилистов о заторах и авариях у торговых центров накануне праздников. В своем микроблоге в Twitter специалисты центра посоветовали любителям предновогоднего шоппинга запастись временем и терпением.

"Больше всего заторов и мелких ДТП будет именно у ТЦ и на соседних с ними улицах", – подчеркнули в ЦОДД. Предновогодний шоппинг в ведомстве назвали "делом нервным и опасным". "Мужайтесь. И да прибудет с нами предновогодняя сила", – с юмором подытожили специалисты ЦОДД.


В предпраздничные дни специалисты ЦОДД уже не раз рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт, так как из-за новогодних мероприятий на дорогах вводят ограничения, а снегопады только усугубляют заторы.

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт

транспорт дороги Новый год

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