ЦОДД предупредил водителей о заторах у торговых центров

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ЦОДД предупредил столичных автомобилистов о заторах и авариях у торговых центров накануне праздников. В своем микроблоге в Twitter специалисты центра посоветовали любителям предновогоднего шоппинга запастись временем и терпением.

"Больше всего заторов и мелких ДТП будет именно у ТЦ и на соседних с ними улицах", – подчеркнули в ЦОДД. Предновогодний шоппинг в ведомстве назвали "делом нервным и опасным". "Мужайтесь. И да прибудет с нами предновогодняя сила", – с юмором подытожили специалисты ЦОДД.

Если собираетесь на шоппинг (а на него сейчас собираются все), запасайтесь временем и терпением. Больше всего заторов и мелких ДТП будет именно у ТЦ и на соседних с ними улицах. Предновогодний шоппинг дело нервное и опасное. Мужайтесь. И да прибудет с нами предновогодняя сила. pic.twitter.com/tVVcQyfUrp — ЦОДД (@gucodd) 26 декабря 2018 г.

В предпраздничные дни специалисты ЦОДД уже не раз рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт, так как из-за новогодних мероприятий на дорогах вводят ограничения, а снегопады только усугубляют заторы.