ЦОДД призвал водителей пользоваться общественным транспортом

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В среду, 26 декабря, столичным водителям по возможности следует отказаться от пользования личным автомобилем и пересесть на общественный транспорт, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД отметили, что предстоящий день станет самым сложным из-за перекрытий в центре города в связи с проведением Общероссийской новогодней елки в Кремле.

"Пользуйтесь городским транспортом – так вы сможете точно спланировать время", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Спасибо тем, кто отказался от авто. Но расслабляться не стоит! Завтра будет самый сложный день. Снегопад, перекрытия в центре из-за Ёлки, много людей на машинах, спешащих купить подарки и всех поздравить. Пользуйтесь городским транспортом - так вы сможете точно спланировать время — ЦОДД (@gucodd) 25 декабря 2018 г.



По прогнозам ЦОДД, тяжелая ситуация на дорогах продлится до 28 декабря.

В среду в столичном регионе сохранится морозная и снежная погода. Местами возможна гололедица. Температура воздуха в дневные часы составит -7...-9 градусов. Ночью столбик термометров может опуститься до -12 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь. По прогнозам метеорологов, в первую ночь года температура в столице опустится до -7 градусов, местами пройдет небольшой снег.