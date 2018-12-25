Морозная и снежная погода ждет москвичей в среду. Местами также возможна гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам, 26 декабря температура воздуха в столичном регионе в дневные часы составит -7...-9 градусов. Ночью столбик термометров может опуститься до -12 градусов.
Также сообщается, что в центральных областях 26 декабря из-за влияния южного и скандинавского циклонов ожидается снежная погода. Местами будет усиливаться ветер, возможна метель. В результате во второй половине дня в Москве возможен снегопад, который продолжится вплоть до утра четверга. Днем 27 декабря снег ослабеет, температура составит -7…-9 градусов.
Ранее синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь. По прогнозам метеорологов, в первую ночь года температура в столице опустится до -7 градусов, местами пройдет небольшой снег.
Специалисты отмечают, что снег с разной интенсивностью будет идти в Москве до конца года. При этом температура в городе будет укладываться в рамки климатическом нормы.
Большое количество снега, а также предновогодний ажиотаж привели к тому, что заторы на столичных дорогах приблизились к пиковым отметкам. Специалисты советуют москвичам выезжать из дома заранее, а лучше пересесть на общественный транспорт. Водителей также предупредили о перекрытии движения 26 декабря из-за проведения общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце.
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